Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг, 19 января, выступил на Украинском завтраке в Давосе, где отвечал на вопросы ведущего.

Трансляция велась в Ютубе.

Помимо предположений, что Путина уже нет в живых, от президента Украины прозвучал еще ряд тезисов:

1. На фронте нет стагнации, есть замедление процесса, и связано оно не с погодой, а с обеспечением ВСУ "мощностями".

2. ВСУ не могут выживать на мотивированности и на морали, это "лишние слова", нужно увеличивать поставки оружия Украине. Зеленский заявил, что есть дефицит снарядов.

3. Назвал "не очень правильной стратегией" заявления Германии о предоставлении танков Украине только вместе со США. Саму Германию Зеленский не упомянул, но ясно дал понять, о ком речь.

4. Назвал слабым местом Украины системы ПВО и предупредил, что Россия готовится применить еще один пакет иранских дронов, которого хватит не несколько недель или месяцев.

5. Украине нужны дальнобойные ракетные системы НАТО не для ударов по Российской Федерации. "Мы говорим о временно оккупированных наших территориях, откуда летят сегодня ракеты, идет артиллерия".

По словам Зеленского, по освобожденному Херсону российская артиллерия бьет с расстояния, до которого "мы не можем дотянуться".

6. На вопрос, есть ли намерение освобождать Крым, Зеленский ответил кратко: "Дайте нам ваше оружие, мы вернем нашу землю". Но у России есть возможность "выйти с этой территории" и "сохранить жизни своих людей".

Напомним, ранее Зеленский предупредил, что Россия готовится к реваншу.

Также сообщалось, что у Зеленского заявили о невозможности мирного урегулирования путем переговоров.