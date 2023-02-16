Министерство торговли Китая приняло решение ввести санкции против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon из-за продажи оружия Тайваню.

Об этом пишет Reuters.

Компании внесены в "список ненадежных организаций".

Постановления запрещают Lockheed Martin и Raytheon Missile and Defense Corporation, дочерней компании Raytheon Technologies, "заниматься импортом и экспортом, связанным с Китаем", говорится в заявлении министерства торговли.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что вторжение Китая на Тайвань может случиться уже в "самое ближайшее время".

Ранее мы писали, что США запросили у Японии разрешение на размещение на ее островах ракет среднего радиуса действия для обеспечения в регионе равновесия сил с Китаем. СМИ сообщают, что Япония готова к размещению ракет. Место дислокации еще не определено.

В то же время, Китай намерен увеличить запасы ядерных боеголовок до 900 к 2035 году из-за напряженности с США. Причина - ожидание дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с США из-за Тайваня.