Китай ввел санкции против двух американских компаний из-за продажи оружия Тайваню - Reuters
Министерство торговли Китая приняло решение ввести санкции против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon из-за продажи оружия Тайваню.
Об этом пишет Reuters.
Компании внесены в "список ненадежных организаций".
Постановления запрещают Lockheed Martin и Raytheon Missile and Defense Corporation, дочерней компании Raytheon Technologies, "заниматься импортом и экспортом, связанным с Китаем", говорится в заявлении министерства торговли.
Напомним, в ноябре прошлого года президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что вторжение Китая на Тайвань может случиться уже в "самое ближайшее время".
Ранее мы писали, что США запросили у Японии разрешение на размещение на ее островах ракет среднего радиуса действия для обеспечения в регионе равновесия сил с Китаем. СМИ сообщают, что Япония готова к размещению ракет. Место дислокации еще не определено.
В то же время, Китай намерен увеличить запасы ядерных боеголовок до 900 к 2035 году из-за напряженности с США. Причина - ожидание дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с США из-за Тайваня.