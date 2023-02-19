Россия может нанести ракетные удары по Украине в течение 22 - 24 февраля.

Такой прогноз сделал представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, народный депутат Федор Вениславский, пишет "Укринформ".

Также он не исключает усиления ударов фронтовой авиации в эти дни.

"Россия будет пытаться максимально применить такие средства поражения, которые были бы ощутимы для Украины… Я думаю, что 22, 23 и 24 февраля следует ожидать воздушных атак с применением ракет и БПЛА. Возможно, на линии фронта будет обострение, вызванное применением врагом авиации", - сказал Вениславский.

При этом нардеп считает, что количество ракет, которые сможет использовать РФ - до сотни: "не сотнями, а десятками, возможно, в количестве до ста".

Ранее ракетный удар по Украине на годовщину вторжения спрогнозировали в Воздушных силах ВСУ, а также в оперативном командовании "Юг".

Война в Украине продолжается уже 361-й день. Мы следим за новостями 19 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 360-го дня войны. В Мюнхене началась конференция по безопасности. Там вице-президент США заявила, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. Столтенберг сказал, что риск эскалации конфликта в нашей стране несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы РФ. Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

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