В воскресенье, 19 февраля, Донецк снова попал под обстрел. В сети появились фото и видео последствий удара по городу.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

По данным местных пабликов, обстрел велся из "Градов". Прилеты были в районе Крытого рынка, стадиона "Донбасс-Арена", попало также в общежитие ДонНТУ.

Кроме того, под ударом оказались здание прокуратуры и библиотека имени Крупской.

Назначенный РФ "мэр" Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрелов ранены девять человек. Все они госпитализированы.

Ранее мы писали, что сегодня в Донецкой области несколько городов и поселков оказались под интенсивным огнем войск РФ. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома, есть раненые.

Война в Украине продолжается уже 361-й день. Мы следим за новостями 19 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 360-го дня войны. В Мюнхене началась конференция по безопасности. Там вице-президент США заявила, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. Столтенберг сказал, что риск эскалации конфликта в нашей стране несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы РФ. Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в РФ.