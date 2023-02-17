В Бахмуте в результате обстрела РФ за минувшие сутки погибли пятеро местных жителей, еще 9 - ранены, повреждены 10 многоэтажек, 3 частных дома и административное здание, сообщают в Донецкой ОГА.

На Волновахском направлении под обстрелами были Угледар, Новоукраинка и Пречистивка, на Донецком - Марьинская громада.

В Соледарской громаде под обстрелами Федоровка и Роздолевка, также было громко в Часовоярской и Торецкой громадах.

Повреждены дома в Лимане, Северске, Серебрянке. Под обстрелами также Святогорская громада.

Напомним, вице-премьер Ирина Верещук призвала к немедленной эвакуации жителей Бахмута, где еще остаются шесть тысяч гражданских.

Ранее появились фото разрушенного здания горсовета Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.