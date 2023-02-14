На Донбассе в бою погиб уроженец Закарпатья 27-летний Михаил Кознюк, который стал семь лет назад широко известен благодаря сюжету 5-го канала как "старший вівчар Михайло". Это видео стало вирусным.

О его гибели сообщил Верховинский сельсовет в Фейсбуке.

Как сказано в посте, Михаил был уроженцем села Буковец и служил главным сержантом 2-й горно-штурмовой роты. Он пошел на военную службу по контракту до войны, 26 декабря 2021 года.

"...К сожалению, 12 февраля 2023 года в результате ранений, вызванных вражеским артиллерийским обстрелом на Донецком направлении, отдал свою жизнь за наше будущее, за каждого из нас", - говорится в публикации.

Ранее под Бахмутом погиб актер театра "Черный квадрат" Александр Снигуровский.

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