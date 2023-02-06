Министерство обороны Великобритании назвало ошибочными сообщения о том, что в Украине погибли несколько действующих военнослужащих королевства.

Соответствующее заявление военное ведомство опубликовало в Твиттере.

"Ни один из военнослужащих ВС Великобритании не был убит в Украине. Британский персонал, обучавший ВСУ в рамках операции Orbital, покинул Украину в феврале 2022 года. Обучение украинских новобранцев под руководством Великобритании в настоящий момент проходит на территории Соединенного Королевства", – говорится в посте.

Таким образом Минобороны Соединенного Королевства прокомментировало сообщения некоторых иностранных СМИ о том, что с начала войны в Украине погибли 234 военных инструктора из США и Великобритании.

"Эти сообщения неточны", - добавили в ведомстве.

Между тем воюющие в Украине британские добровольцы гибнут часто. Так, в ноябре в Украине был убит в бою британский доброволец Саймон Лингар.

А в январе во время боев за Соледар погибли сразу два гражданина Великобритании: Эндрю Бэгшоу и Кристофер Пэрри. Было найдено тело одного из них, а при нем - документы обоих британцев.