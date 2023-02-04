В Бахмуте погиб 33-летний американский волонтер Пит Рид, помогавший мирным жителям Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на группу гуманитарной помощи Global Response Medicine, которую создал погибший.

В Госдепе США уже подтвердили "недавнюю смерть гражданина США в Украине".

Его жена, Алекс Кей Поттер написала в Instagram, что ее муж не только жил по долгу службы, но и погиб, спасая жизнь другого члена команды.

"Он эвакуировал мирных жителей и оказывал помощь раненым, когда его машина скорой помощи была обстреляна. Он погиб, занимаясь тем, в чем он был хорош, что давало ему жизнь и что он любил, и, по-видимому, спасая члена команды своим телом", - говорится в сообщении.

Рид служил в морской пехоте США. Начал свою гуманитарную деятельность после того, как мощный ураган "Сэнди" обрушился на его родной штат Нью-Джерси.

Также руководил медицинскими бригадами во время битвы за Мосул в Ираке, вылечив более 10 000 пациентов с травмами. Был региональным директором по Украине организации Global Outreach Doctors.

Фото: instagram.com/pete.reed.medic

Напомним, что на днях также двое волонтеров из Норвегии получили ранения под Бахмутом.

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