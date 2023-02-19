Повреждены жилые дома и сильно пострадала школа. В ОГА рассказали о последствиях обстрелов Донецкой области
В Донецкой области несколько городов и поселков оказались под интенсивным огнем войск РФ. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома, есть раненые.
Оперативную ситуацию по региону к утру 19 февраля обрисовал в Фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
На Волновахском направлении под обстрелами были окрестности Угледара и Пречистовки, обошлось без жертв.
На Донецком направлении интенсивный огонь россияне вели по Авдеевке: город подвергся двум артобстрелам и двум обстрелам из "Градов". Поврежден Дом культуры и многочисленные жилые дома. Точные последствия еще устанавливаются. Враг также ударил из "Смерчей" по Украинску, повреждены 19 жилых домов, школа и спортивная школа. Два дома пострадали в Курахово, есть попадание по одной из улиц Первомайской Очеретинской громады. Никто не пострадал.
На Горловском направлении повреждены две многоэтажки в Дружковке и один частный дом в Иванополье Константиновской громады, никто не пострадал.
На Лисичанском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в окрестностях Северской громады. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Всего за сутки россияне ранили двух жителей Донбасса.
За минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов РФ погиб мирный житель, еще двое людей ранены.
А в ночь на 19 февраля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области с применением артиллерии.