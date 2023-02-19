В Донецкой области несколько городов и поселков оказались под интенсивным огнем войск РФ. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома, есть раненые.

Оперативную ситуацию по региону к утру 19 февраля обрисовал в Фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

На Волновахском направлении под обстрелами были окрестности Угледара и Пречистовки, обошлось без жертв.

На Донецком направлении интенсивный огонь россияне вели по Авдеевке: город подвергся двум артобстрелам и двум обстрелам из "Градов". Поврежден Дом культуры и многочисленные жилые дома. Точные последствия еще устанавливаются. Враг также ударил из "Смерчей" по Украинску, повреждены 19 жилых домов, школа и спортивная школа. Два дома пострадали в Курахово, есть попадание по одной из улиц Первомайской Очеретинской громады. Никто не пострадал.

На Горловском направлении повреждены две многоэтажки в Дружковке и один частный дом в Иванополье Константиновской громады, никто не пострадал.

На Лисичанском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в окрестностях Северской громады. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Всего за сутки россияне ранили двух жителей Донбасса.

За минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов РФ погиб мирный житель, еще двое людей ранены.

А в ночь на 19 февраля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области с применением артиллерии.