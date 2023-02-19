За минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов РФ погиб мирный житель, еще двое людей ранены
За минувшие сутки российские войска обстреляли Харьковскую область. Под огонь попали мирные жители и гражданская инфраструктура не менее десяти приграничных населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Купянске в результате ударов повреждены административное здание, гаражи и автомобили, произошли пожары. В пгт Двухлетняя Купянского района разрушено здание скорой медицинской помощи.
В пгт Ковшаровка того же Купянского района получили ранения 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Обстрелом серьезно повреждено здание учебного заведения.
В Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд попал в частный дом. Погиб мужчина.
По словам Синегубова, на деоккупированных территориях области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки обезврежены 89 взрывоопасных предметов.
Ранее мы писали, что в ночь на 19 февраля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области с применением артиллерии.
Согласно утренней сводке Генштаба, под обстрелами также находились многие населенные пункты других регионов юго-востока Украины.