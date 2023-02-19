За минувшие сутки российские войска обстреляли Харьковскую область. Под огонь попали мирные жители и гражданская инфраструктура не менее десяти приграничных населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Купянске в результате ударов повреждены административное здание, гаражи и автомобили, произошли пожары. В пгт Двухлетняя Купянского района разрушено здание скорой медицинской помощи.

В пгт Ковшаровка того же Купянского района получили ранения 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Обстрелом серьезно повреждено здание учебного заведения.

В Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд попал в частный дом. Погиб мужчина.

По словам Синегубова, на деоккупированных территориях области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки обезврежены 89 взрывоопасных предметов.

Ранее мы писали, что в ночь на 19 февраля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области с применением артиллерии.

Согласно утренней сводке Генштаба, под обстрелами также находились многие населенные пункты других регионов юго-востока Украины.