В ночь на 19 февраля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области с применением артиллерии.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

При обстреле были повреждены одноэтажный и четыре многоэтажных дома. Также пострадали частное предприятие и линия электропередач.

"К счастью, обошлось без жертв", - добавил Лысак.

По его словам, несмотря на этот и другие обстрелы все службы работают, последствия вражеских атак быстро устраняются.

Никополь в последнее время регулярно подвергается атакам. Так, 12 февраля под обстрел попали многоэтажки и водоканал. Погибла 53-летняя женщина.

Ночью 3 февраля россияне тоже обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии.

Между тем война в Украине продолжается уже 361-й день. Мы следим за новостями 19 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 360-го дня войны. В Мюнхене началась конференция по безопасности. Там вице-президент США заявила, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. Столтенберг сказал, что риск эскалации конфликта в нашей стране несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы РФ. Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в РФ.