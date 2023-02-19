Россияне наверняка нанесут удары 24 февраля, в годовщину вторжения, поэтому сейчас и нагнетают обстановку.

Об этом заявил в воскресенье, 19 февраля, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "24 канала".

"Все меняется в этой войне. Они видят, что не достигают тех результатов, которых хотели бы достичь массированными ракетными ударами, уничтожить нашу критическую инфраструктуру. И теперь меняют тактику", - прокомментировал он события последних дней, когда характер обстрелов несколько изменился.

Он отметил, что годовщины вторжения с тревогой ждут не только в Украине, но и мировые СМИ "поднимают градус". Но и враг действительно хочет показать "знаковую сакральность" этой даты.

Однако слишком преувеличивать угрозу тоже не стоит, предупреждает Игнат.

"Об особо драматичной ситуации говорить не приходится. Да, будут обострения, будут удары, нет сомнения в том, что что-то такое будет. Но мы же к этому готовы. Нас же никто не застанет врасплох", - сказал он.

Напомним, на днях спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения.

Война в Украине продолжается уже 361-й день. Мы следим за новостями 19 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 360-го дня войны. В Мюнхене началась конференция по безопасности. Там вице-президент США заявила, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. Столтенберг сказал, что риск эскалации конфликта в нашей стране несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы РФ. Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

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