Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в расширенном формате и заявил о запланированных действиях "на ближайшую перспективу".

Об этом Зеленский сказал в видеообращении в воскресенье, 19 февраля.

Также, по словам президента, рассмотрена ситуация с мобилизацией.

"Мы выравниваем ситуацию, делаем все, чтобы подготовить наши действия – запланированные на перспективу, на ближайшую перспективу.

Главнокомандующий доложил о ситуации в целом на фронте, особый акцент – на мобилизации, конкретной ситуации, потому, как и что осуществляется.

Заслушал подробные доклады на Ставке по каждой боевой позиции, каждому самому горячему направлению. Бахмутское направление – был доклад командующего генерала Сырского. Как защищаем наши позиции, как усиливаем именно это направление и сколько отнимаем сил врага.

Угледарское направление – докладывал генерал Содоль. Ситуация очень непростая. Боремся. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины.

"Таврия" – докладывал генерал Тарнавский по поводу конкретных результатов защиты. Спасибо всем нашим воинам, кто бережет Запорожье и все это направление!

Обязательно – Северное направление, Киев. Был доклад генерала Наева. Генерал доложил, что ситуация полностью под контролем, как и по всей северной границе.

Доклад министра внутренних дел – по формированию новых бригад "Гвардии наступления". Есть очень хорошие результаты. Это очень полезный опыт того, как можно и нужно мотивировать людей", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что, по данным Politico, у Байдена срочно требуют от Украины закрепления успехов на передовой и контрудара ВСУ.

Также "Страна" рассказывала, что в Верховную Раду вызвали представителей военного руководства из-за жестких методов мобилизации в Украине.