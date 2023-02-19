В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 19 февраля. Сообщается, что российские войска бьют авиацией по Бахмуту, а украинская армия за день сбила самолет и три беспилотника врага.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник нанес 9 ракетных и 11 авиационных ударов, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Выделяется мощный авиационный удар в районе Бахмута. Наступательные действия ведутся на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском. Активно поработала авиация, нанеся 20 ударов по скоплению живой силы противника и 7 - по артиллерийским и зенитным позициям. Силами ПВО сбит самолет Су-25, два беспилотника "Орлан" и один - "Ланцет-3".

Ранее мы писали, что в ВСУ предупредили о массированном ударе России на годовщину вторжения.

Война в Украине продолжается уже 361-й день. Мы следим за новостями 19 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 360-го дня войны. В Мюнхене началась конференция по безопасности. Там вице-президент США заявила, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. Столтенберг сказал, что риск эскалации конфликта в нашей стране несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы РФ. Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

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