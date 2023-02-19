На территории Луганской области в ближайшее время стоит ожидать наступления - россияне не просто так накапливают технику и живую силу в больших объемах. Однако украинское командование наблюдает за ситуацией и готовится к обострению.

Об этом сказал в эфире телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на Кременском направлении самая тяжелая ситуация: там враг пробует продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина и на Сватовском и Белогоровском направлениях, при этом на Сватовском позиции ВСУ прочные, там удается постоянно подбивать тяжелую технику противника. Так, за один вечер украинские защитники уничтожили там сразу три вражеских БМП.

"Кременная - в большей степени леса, на Сватовском направлении - больше лесополосы, и еще работают вражеские снайперы. И там они применили такую тактику, что двигаются бронированные автомобили, а между ними идет пехота. Так они пытаются максимально близко подобраться к нашим позициям. На Кременной такого не сделаешь из-за лесов. Соответственно, отличается и наша тактика в обороне", - описал Гайдай специфику боевых действий.

Ранее Генштаб сообщал, что россияне наступают на пяти направлениях.

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