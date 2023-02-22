Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля заявил, что Китай признателен России за готовность "урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров"

Его слова приводят российские государственные СМИ.

Ван И заявил, что "высоко ценит подтверждение Россией готовности урегулировать проблему путем диалога и переговоров", пишет пресса.

О встрече сообщило Министерство иностранных дел Китая.

"Стороны провели углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу", - рассказали в МИД КНР об итогах встречи в Москве.

Как писала "Страна", на этой встрече президент РФ заявил, что "российско-китайские отношения развиваются так, как мы планировали, мы достигаем новых рубежей".

Также мы сообщали, что Путин в ходе встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая назвал председателя КНР Си Цзиньпина "другом" и сказал, что ждет его визита. Принято ли приглашение, со стороны китайского представителя не прозвучало.