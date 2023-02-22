Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США наживаются на войне в Украине.

По его словам, предприятия американского ВПК заработали много денег на украинском конфликте.

"Будет ли им стыдно за это? США придерживались политики борьбы до последнего афганца. Неужели они хотят, чтобы теперь Украина сражалась до последнего украинца?", – заявил китайский дипломат.

Напомним, что сегодня Украина заявила, что получила от Пекина основные пункты плана по мирному урегулированию, который ранее анонсировали китайцы. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киев намерен изучить его и сделать выводы.

Параллельно глава китайской дипломатии Ван И прибыл в Москву, где встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, а завтра проведет встречу с Сергеем Лавровым и, возможно, Владимиром Путиным. Накануне Ван И встречался в Мюнхене с Кулебой.

Очевидно, что вопрос Украины станет центральным в этом визите - учитывая, что Ван И посвятил ему львиную долю заявлений на Мюнхенской конференции. Судя по всему, российской стороны план Китая так же уже передали.

"Страна" анализировала активизиацию Китая по украинскому вопросу в сегодняшних итогах.