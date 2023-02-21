Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Россию в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Пекин заявляет, что хочет играть более активную роль, направленную на прекращение конфликта в Украине, а люди, знакомые с планами поездки Си, говорят, что встреча с Путиным станет частью импульса к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы, чтобы ядерное оружие не применялось", - пишет издание.

По данным источников, Си Цзиньпин может приехать в РФ в апреле или в начале мая.

Сейчас Пекин в своей внешней политике работает над противодействием растущему недоверию к Китаю в западном мире и формированию геополитических блоков вокруг безопасности и технологий.

Китай также обеспокоен тем, что Россия, ключевой партнер в его растущей конкуренции с Западом, может быть значительно ослаблена, если столкнется с дальнейшими серьезными неудачами или поражением на Украине.

"Стремление Китая играть более заметную роль в Украине соответствует стремлению г-на Си усилить влияние страны. Тем не менее, несколько китайских официальных лиц предупредили, что на пути к дипломатическому прорыву возникнут серьезные препятствия, и любая сделка может потребовать оказания давления на Россию, чего Китай делать не хочет", - говорится к материале.

Напомним, член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами мирного плана КНР.

Ранее мы писали, что глава МИД КНР заявил о глубокой обеспокоенности Китая тем, что война в Украине "выходит из-под контроля.