Китай и Россия стали "близки как никогда", и на этом фоне между США и КНР начинается обострение геополитических разногласий.

Об этом пишет CNN.

Телеканал обращает внимание на синхронность визитов Байдена в Киев и главы китайской дипломатии Ван И в Москву.

"Китай и Россия близки как никогда с тех пор, как их лидеры объявили о "безграничной дружбе" год назад, отчасти из-за их общей враждебности к Соединенным Штатам", - говорится в статье.

Мирные инициативы Китая по Украине скорее всего вносятся, чтобы "вбить клин между Европой и США". Вместе с предложениями о прекращении войны, Пекин ведет критику США, которые "намеренно затягивают войну для продвижения собственных геополитических интересов и увеличения прибыли своих производителей оружия".

На фоне заявлений Китая на Мюнхенской конференции о необходимости окончания войны США начали говорить о том, что КНР близки к оказанию России военной помощи.

"Обвинения США, если они верны, ознаменуют серьезную эскалацию поддержки Китаем России и возвестят о новой опасной и непредсказуемой фазе самой войны", - пишет CNN.

"Но из сообщений агентства четко видна закономерность: опасения США по поводу Китая начали высказываться сразу после того, как Пекин озвучил намерения стать одним из посредников при урегулировании конфликта.

То есть американцы пытаются не позволить Китаю перехватить "украинскую повестку". И предложить Евросоюзу некий альтернативный выход из ситуации, кроме постоянного наращивания военных усилий", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что если бы Китай вступил в союз с Россией, началась бы мировая война.