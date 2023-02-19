Власти США считают, что Китай предоставляет нелетальную военную помощь России для ведения войны в Украине.

Об этом информирует NBC News со ссылкой на четыре источника в администрации президента США Джо Байдена.

Официальные лица отказались сообщать подробности о нелетальной военной помощи, которую Китай предоставляет России, но заявили, что она может включать снаряжение для весеннего наступления, такое как военная форма или даже бронежилеты.

В течение нескольких недель после того, как Россия вторглась в Украину, высокопоставленные официальные лица США, в том числе президент Джо Байден и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, предупредили Пекин, что не стоит оказывать материальную поддержку России в войне, иначе это может иметь последствия. Китай, казалось, соглашался и не продавал России системы летального оружия, сообщает телеканал.

Однако, по данным NBC News, администрация президента США обеспокоена тем, что Китай рассматривает возможность отправки летальной помощи.

"Мы ясно выразили нашу обеспокоенность по поводу летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они пересекли эту черту, но мы не думаем, что они сняли ее с повестки дня", - сообщил источник журналистов.

По его данным, Китай пытался "подкрасться к линии фронта, не будучи пойманным", а недавние тенденции указывают на потенциально более ощутимую поддержку правительством Китая российских вооруженных сил.

Напомним, ранее о том, что передача Китаем России летального оружия для использования в Украине станет "красной линией" в отношениях между Вашингтоном и Пекином, заявляла постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Также мы писали, что, по данным CNN, в последнее время США начали замечать тревожные тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил. По мнению Вашингтона, есть признаки того, что Пекин может усилить поддержку России и приближается к решению предоставить Москве летальную военную помощь.