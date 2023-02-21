Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член политбюро Ван И может посетить Москву 21 февраля.

Об этом сообщают российские издания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил визит Вана И в ближайшие дни, но конкретную дату не назвал.

Перед этим Китай разработал план по мирному урегулированию украинского конфликта, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Агентство писало, что США и их союзники испытывают беспокойство по поводу того, что китайская инициатива может найти отклик в странах "глобального Юга" и потенциально привлечь голоса в ООН.

На днях Китай призвал Украину и Россию прекратить огонь и приступить к мирным переговорам как можно быстрее.

После этого призыва министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил взгляд Киева на посредническую роль Китая в конфликте России и Украины. Он заявил, что "КНР может сыграть роль в сдерживании агрессивных намерений России", поскольку имеет с РФ особые отношения.

Позже глава канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И заявил, что Китай не желает затягивания и разрастания украинского кризиса.