Мирный план Китая, который он может представить в годовщину вторжения РФ в Украину, вызывает опасения в США и Европе.

Об этом пишет Bloomberg.

Хотя Пекин пока не обнародовал подробности мирного плана, о подготовке которого заявил ранее глава канцелярии по международным делам ЦК Компартии Китая Ван И, знакомые с планом европейские официальные лица, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что ожидается, что в него будут включены призывы к немедленному прекращению огня и прекращению поставок оружия в Украину.

В США и Европе ожидают, что Китай предложит свой план в годовщину вторжения РФ - 24 февраля, "чтобы конкурировать с резолюцией, поддержанной сторонниками Украины, требующей, чтобы Россия вывела войска и прекратила боевые действия".

"Хотя у плана Китая мало шансов на успех, союзники США обеспокоены тем, что это предложение может найти отклик в странах глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН", - пишет Bloomberg.

На днях Китай призвал Украину и Россию прекратить огонь и приступить к мирным переговорам как можно быстрее.

После этого призыва министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил взгляд Киева на посредническую роль Китая в конфликте России и Украины. Он заявил, что "КНР может сыграть роль в сдерживании агрессивных намерений России", поскольку имеет с РФ особые отношения.

Позже глава канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И заявил, что Китай не желает затягивания и разрастания украинского кризиса.