Прошедшая на выходных встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ван И должна была "залатать" возникший из-за воздушных шаров разлад, но вместо этого "показала, насколько трудно будет найти компромисс".

Об этом пишет Bloomberg.

"Все это подчеркивает, что, несмотря на все заявления президента Джо Байдена и президента Си Цзиньпина об их желании укрепить связи, ни одна из сторон, похоже, не способна на это", - говорится в материале.

Кори Шейк, директор по исследованиям в области внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства, ранее работавшая в Госдепартаменте США и Пентагоне, говорит, что "отношения становятся все более хрупкими".

"Непростая встреча и острая риторика вокруг нее продемонстрировали, насколько натянуты отношения между США и Китаем и насколько обе стороны, похоже, готовы ссориться из-за мелких вопросов", - пишет британское издание.

Напомним, власти США считают, что Китай предоставляет РФ нелетальную военную помощь для ведения войны в Украине. Также постпред США в ООН предупредила Китай о недопустимости передачи России летального оружия.

Также мы писали о том, что в МИД Китая заявили, что Пекин против затягивания войны в Украине.

Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене заявил, что характер отношений Китая с РФ описывается в формулировке "всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества, которые основываются на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон".