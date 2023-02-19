На полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая завершает свою работу, проходит встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ваном И.

От собеседника украинского дипломата уже прозвучало заявление о том, что Китай не желает затягивания и разрастания украинского кризиса.

"Мы не хотим, чтобы украинский кризис затягивался и расширялся, и мы готовы работать с международным сообществом для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации и неуклонно стремиться к миру", - привел слова Ван И официальный сайт МИД КНР.

Накануне встречи, в субботу, Кулеба написал о ней в Твитере.

"Я ценю возможность обменяться мнениями с государственным советником Ван И. Мы согласны с тем, что основополагающий принцип территориальной целостности Устава ООН является священным для обоих наших государств. Я еще раз повторил, что все инициативы, направленные на восстановление мира в Украине, должны основываться на этом", - гласит пост министра.

На днях Китай призвал Украину и Россию прекратить огонь и приступить к мирным переговорам как можно быстрее.

После этого призыва министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил взгляд Киева на посредническую роль Китая в конфликте России и Украины. Он заявил, что "КНР может сыграть роль в сдерживании агрессивных намерений России", поскольку имеет с РФ особые отношения.