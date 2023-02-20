Китай пересечет красную линию, если пришлет оружие России. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Пекин не делать этого.

Об этом дипломат заявил на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Боррель рассказал, что обсудил эту тему с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ваном И. По словам дипломата, он сказал, что поставки оружия Пекином Москве стали бы красной линией в его отношениях с Брюсселем.

"Я попросил представителя КНР не делать этого и выразил не только нашу обеспокоенность, но и то, что для нас это будет красной линией в наших отношениях. Он сказал мне, что они не собираются этого делать. Но мы будем внимательны", - предупредил Боррель.

Тем временем в Пекине уже ответили на обвинения Запада в возможной поставке оружия России.

"Именно американская, а не китайская сторона поставляет на поле боя постоянный поток оружия. Кто призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет конфронтацию?" - задал риторический вопрос спикер МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в тех же выражениях, что и Боррель, высказалась о Китае. Она заявила, что передача Китаем России летального оружия для использования в Украине станет красной линией в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Напомним, по данным CNN, в последнее время США начали замечать тревожные тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил. По мнению Вашингтона, есть признаки того, что Пекин может усилить поддержку России и приближается к решению предоставить Москве летальную военную помощь.