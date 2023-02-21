Пекин "глубоко обеспокоен" тем, что война в Украине "выходит из-под контроля". В КНР призывают страны прекратить разжигать огонь.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая с программной речью на открытии конференции по безопасности Лантин в Пекине, передает СNN.

"Китай глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта и возможностью выхода ситуации из-под контроля. Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раздувать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань", - сказал он.

Заявление Цинь Гана прозвучало на фоне визита главного дипломата Китая Ван И в Москву.

Напомним, на западе обсуждают китайский "мирный план" для Украины, который может быть представлен в годовщину вторжения РФ в Украину - 24 февраля, "чтобы конкурировать с резолюцией, поддержанной сторонниками Украины, требующей, чтобы Россия вывела войска и прекратила боевые действия".

Также сообщалось, что в МИД Китая заявили, что Пекин против затягивания войны в Украине.

Между тем, как сообщалось, США начали говорить о том, что КНР близки к оказанию России военной помощи.