Член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами мирного плана КНР.

Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев намерен изучить его и сделать выводы.

Напомним, на Западе обсуждают китайский "мирный план" для Украины, который может быть представлен в годовщину вторжения РФ в Украину - 24 февраля.

Американские СМИ пишут, что этот план призван "конкурировать с резолюцией, поддержанной сторонниками Украины, требующей, чтобы Россия вывела войска и прекратила боевые действия".

На фоне появления этого плана США заявили, что Китай сближается с Россией и может поставить ей оружие.

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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