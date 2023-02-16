Израиль поддержит "мирную инициативу" Киева в ООН на следующей неделе.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Украинский министр подтвердил, что стороны достигли взаимопонимания.

"Я поднял вопрос формулы мира. Мы ведем переговоры с рядом стран о том, чтобы они присоединились к ее реализации. Израиль знает лучше нас, потому что борется за себя десятилетиями, что настоящий мир может существовать только при условиях, когда ты достаточно силен, чтобы этот мир защитить. И это был лейтмотив разговора, и мы друг друга понимаем в этом вопросе", - сказал Кулеба.

Также он заявил, что Киев ожидает от Израиля помощи в защите неба, намекая на системы ПВО.

Еще одной темой обсуждения был Иран.

"Мы будем работать на всех уровнях и на всех международных площадках, чтобы обеспечить безопасность в нашем регионе", - сказал Коэн.

Ранее экс-премьер Израиля заявил, что война в Украине является следствием намерения страны вступить в НАТО.

Также Нафтали Беннет сказал, что Владимир Путин пообещал ему в начале войны не убивать Владимира Зеленского. Украинский президент назвал смешным заявление Беннета.