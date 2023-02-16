Утром в четверг, 16 февраля, глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев на поезде. Это первый визит высокопоставленного чиновника Израиля в Украину с момента начала войны.

О прибытии в столицу Украины Коэн написал в Twitter.

"Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, вновь открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полной деятельности, посещу Бучу и Бабий Яр. Я прибыл сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту", - написал Коэн.

Напомним, ранее мы писали, что Израиль может пересмотреть свою позицию по поставкам Украине оружия.

Также сообщалось, что Нетаньяху не исключил возможности поставок Украине ПВО "Железный купол".

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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