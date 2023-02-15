Евросоюз намерен предложить генсеку ООН Антониу Гуттеришу стать посредником для организации переговоров по урегулированию войны в Украине.

Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая в Страсбурге, передает издание ANSA.

Он сказал, что хочет попросить генассамблею содействовать в урегулировании, "что до сих пор не удалось". Боррель считает, что "война будет решена этой весной и этим летом".

Он также заявил, что поддержки Европы "недостаточно".

"Я хочу прояснить, я не хочу войны, как и все остальные, но добиться переговоров, чтобы получить мир, нам нужно помочь Украине выиграть войну. Мы должны не только продолжать оказывать помощь, но и увеличивать ее", - добавил Боррель.

Ранее сообщалось, что Аргентина и Колумбия поддержали Бразилию в создании нового формата переговоров об Украине.

А экс-премьер Израиля заявил, что мирные переговоры Украины и России в марте-апреле 2022 года прервались из-за Запада.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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