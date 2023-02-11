Москва готова к переговорам, но только "на основе той реальности, которая существует", заявил заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин.

"Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично", – сказал Вершинин.

То есть, РФ в очередной раз дала понять, что готова на переговоры на основе признания аннексии украинских территорий.

На эти слова у себя в Twitter отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, исключивший саму возможность переговоров на такой базе.

"В своей регулярной риторике о мире и переговорах Кремль заявляет, что не покинет украинские территории и не будет нести ответственность за свои преступления. Это еще одно доказательство того, что о переговорах не может идти речи. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, и Россия будет преступно господствовать над миром", – написал Подоляк.

Напомним, что на Западе все чаще стали писать об окончании войны по схеме "мир в обмен на территории".

Также на Западе за последнее время вышла целая серия публикаций о том, что ситуация на фронте заходит в тупик, а безусловная победа одной из сторон является не очень вероятной.

По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, президент Украины Владимир Зеленский "работает над планом", который позволит начать мирный диалог с Россией. В Кремле при этом заявляли, что не примут никакой мирный план, если он не будет признавать за Россией контроль над частью украинских территорий.

Ранее мы писали, что, по данным Главного управления разведки, планы Кремля – принуждение руководства Украины к переговорам силовым путем.

Также "Страна" рассказывала, что в начале января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил новые условия Украины для завершения войны. Помимо вывода российских войск на границы 1991 года, это - вернуть украинцам украденные у них квартиры и дома в Крыму, а также выдать авторов вторжения в Украину.