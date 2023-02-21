Президент США Джо Байден неожиданно, но, в принципе, логично посетил Киев в рамках своего очередного визита в Европу.

Байден оставался одним из немногих ключевых западных лидеров, которые еще не приезжали в Украину после начала полномасштабного вторжения России. При том что американский президент - несомненно центральная фигура коалиции, поддерживающей Киев в войне.

По всей вероятности, в Вашингтоне решили, что дальше - в силу разных причин - с этой поездкой тянуть нельзя. Тем более, что дни накануне годовщины начала вторжения - лучшее время.

Посещение украинской столицы не анонсировалось, более того в Белом доме отрицали, что американский лидер может заехать куда-то еще по пути в оговоренную Варшаву. Тем не менее, судя по официальным заявлениям, вопрос поездки обсудили заранее даже с Москвой "во избежание ошибок, которые могли бы привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами".

В Киеве Байден заявил о провале первоначальных планов России в Украине и решимости США дальше поддерживать Киев общими с союзниками усилиями, сколько бы не продлилась война ("впереди тяжелые дни, недели и годы").

Американский президент заявил о новом пакете военной помощи на сумму около 500 млн дол. В официальном списке нет дальнобойных ракет, вопрос о которых, тем не менее, поднял Зеленский в ходе переговоров с Байденом.

Если судить по официальным заявлениям, нет подвижек и в вопросе предоставления Киеву боевой авиации, чего активно добивается украинское руководство.

Хотя, с символической точки зрения визит, безусловно, произвел большое впечатление. Что кроется за этим символизмом рассказывает "Страна".

Победа и годы

Американская пресса уделяет много внимания теме обеспечения поездки Байдена в Киев. Надо полагать, какие-то слухи просочились из Белого дома, раз журналисты, узнав о планах американского президента посетить Варшаву, терзали вопросами представителей его администрации насчет возможной встречи с Зеленским возле украинско-польской границы или вообще приезда в Киев. И ответ был неизменной отрицательный. А в это время, как оказалось, полным ходом шла подготовка визита.

По данным Politico, на все про все ушло "около недели", хотя планировалась поездка давно. Советник главы Офиса президента Украины (ОП) Дарья Заривная упомянула в своем Телеграм-канале, что, в том числе, визит обсуждался в ходе последнего разговора руководителя ОП Андрея Ермака и советника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана 14 февраля.

По данным New York Times, в режиме секретности американский президент почти 10 часов добирался на поезде из Польши в столицу Украины.

О его прибытии долго не сообщалось, хотя по перекрытым в центре Киева улицам стало понятно, что прибыл очень важный гость. В последний раз сам Байден посещал Киев в январе 2017 года за несколько дней до ухода с поста вице-президента. В этом качестве он приезжал в Украину шесть раз (в общей сложности это был его восьмой визит в украинскую столицу, по сведениям издания The Hill). Вообще американский президент в последний раз был в Украине в апреле 2008-го. По приглашению президента Виктора Ющенко Киев посетил Джордж Буш-младший.

Правда тогда для президентов обоих стран это был во-многом печальный визит. Незадолго до того, на саммите НАТО в Бухаресте Германия и Франция заблокировали заявку Украины на предоставление плана действий по членству в альянсе, которую активно продвигали Буш и Ющенко.

Но вернемся к нынешнему визиту.

Судя по всему, в украинской столице Байден первым делом направился в посольство США, однако, что интересно, оттуда нет его фотографий. Далее были переговоры с Зеленским.

Как сообщил сайт украинского президента, чета Зеленских встретила Байдена на крыльце Мариинского дворца.

Президентам представили членов делегаций обеих стран. С украинской стороны были замечены глава ОП Ермак и его заместители Андрей Сибига, курирующий иностранные связи (его многие пользователи соцсетей спутали с Петром Порошенко в силу внешнего сходства), и Роман Машовец, отвечающий за работу с силовыми органами, а также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьеры Юлия Свириденко и Александр Кубраков, министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и обороны Алексей Резников, присутствие там которого служит еще подтверждением снятия вопроса об его отставке после громких скандалов в его ведомстве.

В американской делегации был, помимо прочего, уже упомянутый советник Салливан, присоединилась также посол США в Украине Бриджет Бринк.

Президенты пообщались тет-а-тет, потом в присутствии своих команд. В заявлении Байдена, обнародованном в день его визита, сказано, что своим прибытием в Украину американский президент хочет подтвердить "решительную и неослабевающую приверженность украинской демократии, суверенитету и территориальной целостности".

"Когда Путин начал свое вторжение почти год тому назад, он думал, что Украина слаба, а Запад расколот. Он думал, что сможет нас превзойти. Но он крайне ошибся", - заявил Байден.

За прошедший год США, по его словам, построили коалицию "от Атлантики до Тихого океана", чтобы оказаться Украине "беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку", которая будет "продолжаться".

В качестве демонстрации этой поддержки он объявил, что США предоставят новый пакет помощи "критического оборудования", в который войдут боеприпасы для артиллерии, противотанковые системы и радары для системы ПВО, чтобы "помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок".

Как позже уточнила в своем микроблоге в Twitter со ссылкой на Пентагон репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс, в новые поставки включат также РСЗО HIMARS, противотанковые системы Javelin, БМП Bradley, приборы ночного видения, медикаменты, запасные части и другое оборудование.

Кроме того, Байден сообщил подготовке новых санкций в обеспечение уже действующих.

Выступая уже после переговоров перед прессой, Байден вернулся к тезисам своего заявления.

"Той темной ночью год назад мир готовился к возможному падению Киева. Но прошел год, а Киев стоит. И Украина стоит, и стоит демократия. И Америка стоит с вами, и весь мир помогает вам", – отметил он.

Вместе с тем, по его словам Украину ждут "тяжелые дни, недели и годы". "Цель Путина - стереть Украину с карты", - утверждает президент США.

Зеленский сторонился пессимистических оценок. Он назвал визит Байдена "самым важным в истории украинско-американских отношений", а саму встречу с американским коллегой охарактеризовал как "разговор, действительно приближающий нашу общую победу", а новое оружие, обещанное Вашингтоном - "сигналом, что у российских попыток реванша не будет шансов". "Мы можем и должны сделать так, чтобы именно этот, 2023 год стал годом победы", - отметил украинский президент, поблагодарив также Байдена за создание "танковой коалиции" (будущей передачи Киеву западных танков).

При этом договориться о поставках дальнобойного оружия и истребителей Зеленскому пока не удалось. Комментируя эту тему на пресс-конференции, украинский президент лишь лаконично сказал, что данная тема проговаривались в ходе встречи. Байден же вообще обошел ее стороной в своем выступлении. Джейк Салливан, отвечая на вопросы американской прессы о том же в ходе телефонной конференции, также не дал конкретного ответа.

В другом комментарии Салливан, по версии The Guardian, заявил, что переговоры президентов касались ближайших перспектив боевых действий, потребностей Украины для ведения войны, поддержания энергетической системы и инфраструктуры в целом, экономической и гуманитарной помощи, предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, а также о т.н. "Украинской формуле мира" (условий Киева для завершения войны и обеспечения своей послевоенной безопасности).

Следующим пунктом в программе визита Байдена было посещение Свято-Михайловского собора, где он и Зеленский встретились с главой Православной церкви Украины Епифанием. Президенты Украины и США также возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину, расположенной возле храма. Всего Байден провел в Киеве около пяти часов, отбыв обратно в Польшу, где у него также намечена обширная программа - встреча с союзниками по НАТО из числа восточноевропейских стран и публичное выступление на площади.

Знак Москве и ожидания от Китая

Один из очевидных мотивов визита - показать, что Байден не боится России и что РФ никак этому визиту помешать не может. И президент США спокойно гуляет по городу, который еще год назад россияне планировали "взять за 4 дня".

Правда, этот посыл оказался несколько смазан появившейся информацией о том, что Белому дому все же пришлось обсудить с Москвой вопросы безопасности пребывания президента в Киеве накануне визита во избежании "ошибок", которые могли бы привести к прямому конфликту стран. Что подтвердили и официально.

Впрочем, как предполагает политолог Руслан Бортник, Кремль в любом случае вряд ли бы решился поставить под угрозу жизнь Байдена.

"Не могло же российское руководство начать новый ракетный обстрел, поставив под угрозу жизнь лидера ядерной державы? Фактически у Москвы не было выбора кроме как принять этот визит как факт" - говорит эксперт.

Впрочем, поддержание контактов между Москвой и Вашингтон по таким вопросам - само по себе весьма показательно с точки зрения нежелания обоих сторон переходить некую линию в конфронтации. По крайней мере пока.

Еще один аспект визита - подготовка почвы для реагирования на т.н.мирный план Китая по Украине, который Пекин обещал обнародовать в ближайшие дни.

По утечкам в западных СМИ он будет представлять собой предложение "корейского сценария" - перемирие с фиксацией нынешней линии фронта как де-факто границы между двумя странами. Против такого варианта уже неоднократно резко негативно выступали украинские власти. Не одобряют его и ведущие западные страны.

"Сложность ситуации с этим планом для Вашингтона в том, что отказ от него, прежде всего, Украины чреват проблемами с нейтральными странами, которые Запад во главе США хотят сделать своими союзниками по украинскому вопросу. Китай в новом для себя качестве миротворца может использовать нежелание принять его мирный план для усиления связей с Россией - с одной стороны и сближения с другими нейтральными странами, которым не нравится война России в Украине, но которые не хотят становиться на сторону Запада в ней. Америки не нужно ни то, ни другое", - говорит Бортник.

Своим приездом в Украину Байден готовит начало своей будущей избирательной кампании, фото: president.gov.ua

Впрочем, были у Байдена, как считает эксперт, и другие мотивы и прежде всего - приближающаяся кампания по выборам президента США. "Своим приездом в воюющую Украину Байден показал, что почтенный возраст ему не помеха, что он энергичен и не боится приехать, образно говоря, на линию фронта. Так это будет преподносится в ходе избирательной кампании, которая, конечно, будет включать украинский вопрос", - говорит Бортник.

Визит Байдена - это также знак поддержки команды Зеленского. "Американская Администрация по-прежнему делает ставку на официальные власти Украины. Она не видит здесь политической конкуренции - во всяком случае пока продолжается война. Визит Байдена должен продемонстрировать, что поддержка команды Зеленского на фоне коррупционных скандалов вокруг Минобороны и посещений американских ревизоров остается прежней", - полагает Бортник.

Так что, появление Резникова в числе встречающих Байдена вполне логично.

Вполне вероятно, подробнее об американской позиции по украинскому и не только вопросам скажет анонсированная речь президента США в Варшаве, которая будет произнесена сегодня.