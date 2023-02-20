Президент США Джо Байден сумел тайно прибыть в Киев с визитом. Для того, чтобы это стало возможным, Белый дом в воскресенье вечером, 19 февраля, опубликовал публичное расписание на понедельник, согласно которому президент США Джо Байден все еще находился в Вашингтоне и вечером должен был отправиться в Варшаву.

Подробности визита Байдена в Киев публикует New York Times.

В действительности же Байден уже был в Варшаве на момент публикации анонса. Затем, от границы с Польшей Байден ехал на поезде в Киев.

Визит в Киев был проведен тайно из соображений безопасности.

По плану, завтра у Байдена визит в Польшу и встреча с польским президентом Дудой. Неизвестно, повлияет ли визит в Украину на распорядок президента США. Однако, по данным Белого дома, Байден намерен послать сигнал Путину в обращении 21 февраля.

Сегодня Байден рассказал, зачем он прибыл в Украину с визитом накануне годовщины вторжения РФ. Он также анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн, куда войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары.

Тем временем война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.