Сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден в Киеве заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, который будет объявлен во вторник, 21 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

В новый американский пакет военной помощи Украине войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары на $500 млн.

Напомним, слухи о визите Байдена сегодня ходят с самого утра. Позже в сети появились кадры с Байденом и Зеленским на Михайловской площади. А Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях совместное фото с Джо Байденом, тем самым официально подтвердив прибытие американского лидера в столицу.

Тем временем центр Киева полностью перекрыт. Возле Михайловского собора стоит почетный караул, который обычно является атрибутом визита лидеров иностранных государств.

Как сообщалось, с утра Киев сковали огромные пробки. Был закрыт Шулявский мост, пробка наблюдалась на Святошино и Нивках. Кроме того, было ограничено движение скоростного трамвая, закрыт проспект Берестейский, также не пускали на Воздухофлотский мост.

Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.