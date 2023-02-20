В понедельник, 20 февраля, в Украине идет уже 362-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 19 февраля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

20 февраля

10.34 На фоне слухов о прибытии неких высоких гостей в Киев, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не примет участие в сегодняшней встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, хотя ранее его участие планировалось.

Об этом говорится в публикации Кулебы в Twitter.

"Я благодарю Эстонию за предложение о совместной прямой закупке оружия и боеприпасов, которая могла бы начаться с того, что члены ЕС предоставят Украине 1 миллион 155-мм снарядов. Несмотря на то, что я не могу лично присоединиться к сегодняшнему КВС, мы решительно поддерживаем эту инициативу и призываем претворить ее в жизнь", - написал он.

10.27 Ситуация на дорогах в Киеве сейчас такая. На видео - район моста Патона, на фото - центр.

10.20 Сегодня в Киев прибывает парламентская делегация Израиля во главе с руководителем комитета обороны и международной политики.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.

По его словам, американские чиновники не довольны уровнем сотрудничества Киева и Иерусалима.

10.10 За сутки по Донецкой области нанесены три ракетных удара. В Краматорске повреждено промышленное предприятие, в Ясногоровке - территория автосервиса и прилегающее трехэтажное здание, в Клебен-Быке - территория бывшей шахты, сообщают власти области.

На Донецком направлении погиб 1 человек в Авдеевке. По городу нанесены два авиаракетных удара, три артобстрела, совершались удары из танков и "Градов". Дома повреждены в Марьинке, Красногоровке, Зоряном, Кураховке.

На Горловском направлении погибли два человека - в Бахмуте и Богдановке. В Константиновской, Соледарской, Торецкой громадах повреждены дома и инфраструктурные объекты.

09.55 В западной прессе пишут, как помощники Байдена рассматривали вопрос тайной переправки президента США в Украину, но в итоге передумали из-за высоких рисков.

09.45 Россия может объявить о взятии Бахмута 24 февраля независимо от положения дел на местах, сообщает разведка Великобритании.

08.50 Россия может делать ставку на истощение людских ресурсов Украины, а наступление ВСУ на юге сопряжено с рядом трудностей, считает известный военный эксперт из США Майкл Кофман.

Как заявил Кофман в одном из подкастов, наступление России в Украине уже началось и сосредоточено на Донбассе.

Пока достижения у этих атак скромные. Некоторый успех виден под Кременной, что может вынудить Украину отказаться от Кременской кампании.

Растет вероятность того, что Украина отойдет из Бахмута на оборонительную линию к востоку от Славянска и Краматорска. Затем российские военные могут повернуть на север и попытаться закрепить контроль до реки Донец (включая Белогоровку).

При этом на данном этапе не похоже, что Россия задействовала имеющиеся резервы и, вероятно, бережет их для более крупного прорыва. В то же время неизвестно, насколько серьезны эти резервы.

08.15 Телеграм-каналы сообщают, что в Киеве перекрыли часть улиц в центре города.

Вероятно, это связано с годовщиной расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

В эту дату обычно отмечается день памяти погибших Небесной сотни.

07.55 Год войны в Украине сильно ударил по Германии с экономической точки зрения: немецкая экономика может потерять четыре процента роста к концу 2023 года. Об этом пишет газета Rheinische Post.

Сокращение идет из-за резкого повышения цен на энергоносители и перебоев с их поставками.

Издание пишет, что экономические потери в наступившем году будут выше, чем в предыдущем: за 2022-й их оценивают на уровне 2,5% производительности экономики, или 100 миллиардов евро.

07.40 В Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов.

07.20 Утром 20 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки силы РФ нанесли 10 ракетных и 25 авиаударов (Луганская, Донецкая и Запорожская область). Совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

2. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

3. ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

4. Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский самолет Су-25.

06.50 Белый дом призывает Украину не откладывать контрнаступление, чтобы закрепить успех на поле боя.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, администрация Байдена призвала команду Владимира Зеленского нанести контрудар, чтобы закрепить достижения.

"По словам чиновников, Белый дом также рекомендовал команде Зеленского готовиться к наступлению уже сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают беспрепятственно", - пишет Politico

При этом издание упомянуло опасения, что "поддержка со стороны европейских соседей Украины может стать ограниченной".

06.40 Для увеличения масштабов наступления в Луганской области РФ не хватает резервов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Отсутствие нескольких танковых подразделений свидетельствует о том, что армия РФ испытывает проблемы с заменой техники, особенно танков, потерянных во время предыдущих неуспешных наступательных операций", - говорится в отчете американского института.

Также в ISW считают, что российское наступление будет продолжаться еще некоторое время и может временно набирать обороты, когда будут привлечены последние резервы. Однако вероятность достижения целей РФ или операционно значимых побед - невысокая.

06.30 Карта тревог на сейчас.