Утром в понедельник, 20 февраля, в Киеве перекрыли часть улиц в центре города.

Об этом сообщают теграм-каналы.

Вероятно, это связано с годовщиной расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года. В эту дату обычно отмечают день памяти погибших Небесной сотни.

По данным пабликов, закрыт Шулявский мост, пробка на Святошино и Нивках. Ограничено движение скоростного трамвая, закрыт проспект Берестейский, также не пускают на Воздухофлотский мост.

Перекрыты улицы Гетьмана и бульвар Леси Украинки, а также проспект Победы.

Пишут об автобусах у американского посольства. Ходят слухи о прибытии крупной иностранной делегации в Киев.

На видео засняли чей-то кортеж.

Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.