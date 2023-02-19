На завтрашний день, 20 февраля, "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК.

Это позволяет в течение суток не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В Одесской завтра проводятся замеры потребления - то есть, отключений тоже не будет.

"Однако вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику", - предупреждает ДТЭК.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что отключения света в Украине еще возможны.

Война в Украине продолжается уже 361-й день. Мы следим за новостями 19 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 360-го дня войны. В Мюнхене началась конференция по безопасности. Там вице-президент США заявила, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. Столтенберг сказал, что риск эскалации конфликта в нашей стране несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы РФ. Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

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