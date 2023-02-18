В воскресенье, 19 февраля, в Киеве и области возможны отключения света из-за ремонта сетей.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в своем Telegram-канале.

Также стабилизационные отключения будут применяться в Одессе. В Днепропетровской области же свет будут подавать без ограничений.

В ДТЭК добавили, что компания "Укрэнерго" лимитов энергопотребления не предоставляла.

Напомним, сегодня в Одессе отремонтировали самый проблемный участок электросетей. В ДТЭК считают, что аварийных отключений в городе теперь должно стать меньше.

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