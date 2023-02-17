В субботу, 18 февраля, не будут отключать свет в Днепропетровской области.

Об этом сообщает ДТЭК в своем Facebook.

"Завтра лимиты от НЭК Укрэнерго для Днепропетровской области отсутствуют. Однако сети НЭК Укрэнерго повреждены из-за обстрелов. Чтобы предотвратить перегрузку, можем ограничивать электроснабжение в определенных энергоузлах. Такие ограничения будут происходить согласно стабилизационным графикам", - пишет ДТЭК.

Также, как сообщалось ранее, в Киеве и области из-за ремонта сетей возможны отключения по графику.

В связи с проведением ремонтных работ отключения могут быть в субботу – с 9:00 до 22:00 на части Левого берега и в Голосеевском районе, в воскресенье – с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах. Из-за ремонтов в Киевской области отключения по графикам возможны в части Бучанского района.

В Одесской области продолжают действовать плановые отключения. В двух районах Одессы завтра свет будет только в гарантированные часы, так как местный ДТЭК запланировал ремонт поврежденной высоковольтной линии.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме Украины все еще достаточно шаткая, а стабильное энергоснабжение, которого удалось достичь на этой неделе, "еще не означает, что мы эту энергетическую битву окончательно выиграли".