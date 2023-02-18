Аварийных отключений в Одессе теперь должно стать меньше.

Как сообщает ДТЭК, сегодня были проведены ремонтные работы на одном из самых проблемных участков местных электросетей.

Энергетики привели в порядок высоковольтные линии, которые питают Киевский и Приморский районы Одессы. Это позволит предотвратить перегорание проводов, если возникнет перегрузка сети, сообщают специалисты.

Как живет Одесса после аварии на ключевой подстанции — в материале "Страны": "2 часа света, проблемы со связью, воровство генераторов".

Война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в Россию.