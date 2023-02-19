Дефицит мощности в энергосистеме страны отсутствует и не прогнозируется.

Об этом сообщает компания "Укрэнерго" в своей утренней воскресной сводке, опубликованной в Телеграме.

По данным компании, утром в воскресенье потребление самое низкое за всю неделю.

"Рост потребления прогнозируется вечером и завтра к утру. Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток", - призвали энергетики.

В "Укрэнерго" сообщили, что все электростанции работают по командам диспетчеров и графикам. Лимиты потребления по области не рассылали из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. В то же время при изменении ситуации и при росте потребления возможно применение отключений, предупредили в компании.

Завтра энергетики продолжат замеры фактического потребления электричества.

"Отключения по графику все еще вынужденно применяют из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе. Почасовые отключения возможны в отдельных районах Киева и Киевской области в связи с проведением облэнерго ремонтных работ", - сказано в посте.

Без выходных продолжаются ремонтные работы в Одесской области и других регионах, где магистральные сети неоднократно были атакованы ракетами и дронами россиян, также рассказали в компании.

В "Укрэнерго" еще напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем РФ. Их генерируют самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на оккупированных территориях находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Ранее мы рассказывали, что начиная с 7 февраля по всей Украине в течение двух недель замеряют фактический уровень потребления электроэнергии.

Также мы писали, что вчера в ДТЭК предупреждали о возможных отключениях света из-за ремонта сетей в Киеве и области.