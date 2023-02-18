Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили в Украину после того, как в январе он сравнил Украину с Афганистаном, и назвал ее ничейной землей.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Он отметил, что присутствовал на встрече президента Владимира Зеленского с Орбаном в рамках саммита ЕС в Брюсселе 9 февраля.

"Премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку", – говорит Жовква.

"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в том числе волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить... Известна позиция Венгрии, которая говорит, что она не будет оказывать военную помощь Украине. Лучшее в дипломатии – это всегда диалог, разговор. У Президента Украины было несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии и до войны, и во время войны. Диалог есть. Но, конечно, во время полноценного визита намного больше возможностей и шансов провести его предметно и продуктивно", – добавил заместитель главы ОП.

Напомним, на Закарпатье депутат опубликовала карту региона в цветах флага Венгрии.

А венгерского посла вызвали на ковёр в МИД после слов Орбана о ничейной земле Украины.

Также сам Орбан несколько раз заявлял, что Украина должна гарантировать права нацменьшинств, чтобы вступить в ЕС.