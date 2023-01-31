Венгерского посла Иштвана Ийдярто вызвали в украинский МИД, чтобы выразить "решительный протест в связи с недавними пренебрежительными в отношении Украины высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана".

Об этом сообщил телеграм-канал МИД Украины.

"Венгерскому дипломату было акцентировано, что антиукраинская риторика, которая уже долгое время звучит со стороны венгерского руководства, абсолютно неприемлема и наносит серьезный вред украинско-венгерским отношениям", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "ничейной землей", сравнив с Афганистаном. На это в МИд Украины заявили, что такие высказывания категорически неприемлемы.

"Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно утяжеляя возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", - отметили в МИД.

Незадолго до этого Будапешт потребовал от Украины прекратить притеснения в отношении этнических венгров на Закарпатье.