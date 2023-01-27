Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с представителями венгерских СМИ назвал Украину "ничейной землей", сравнив с Афганистаном.

Об этом сообщил в Фейсбуке официальный представитель МИД Олег Николенко.

"Во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины", - написал он.

Николенко подчеркнул, что такие заявления венгерского премьера категорически неприемлемы.

"Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно утяжеляя возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", - отметил чиновник.

По поводу заявления Орбана украинское министерство вызвало посла Венгрии в Киеве.

"В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования", - подытожил Олег Николенко.

Ранее Будапешт потребовал от Украины прекратить притеснения в отношении этнических венгров на Закарпатье.

Президент Венгрии Каталин Новак рассказала, что написала письмо Владимиру Зеленскому с замечаниями относительно закона о нацменьшинствах, которые касаются положения этнических венгров в Закарпатье. Однако президент Украины не отреагировал.