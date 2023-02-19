Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 21 февраля приедет с официальным визитом в Киев.

Об этом сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

В планах главы итальянского правительства встреча с президентом Владимиром Зеленским и объявление о шестом пакете военной помощи, в частности, о предоставлении вместе с Францией систем противоракетной обороны SAMP-T. СМИ не называют другие детали пакета помощи. Однако уже известно, что Италия не будет предоставлять Украине танки, поскольку имеет небольшое их количество в арсенале. И вряд ли речь зайдет об истребителях.

Перед визитом в Киев Мелони посетит Польшу, где встретится с премьером этой страны Матеушем Моравецким.

Напомним, в феврале Мелони уже встречалась с президентом Украины во время его визита в Брюссель. После чего экс-премьер Италии и член итальянского сената Сильвио Берлускони раскритиковал ее. Берлускони считает Зеленского виновным в том, что произошла война, и заявил, что не встречался бы с ним.

А в незадолго до встречи в Брюсселе, в декабре минувшего года, Мелони приглашала Владимира Зеленского в Рим.