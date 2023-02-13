Экс-премьер Италии и член итальянского сената Сильвио Берлускони раскритиковал премьера Италии Джорджию Мелони из-за встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Брюссель.

Об этом пишет iL Mattiono.

Берлускони считает Зеленского виновным в том, что произошла война и заявляет, что не встречался бы с ним. По мнению бывшего премьера Италии, причиной российского вторжения стали "нападки" Киева на т.н "ДНР" и "ЛНР".

"Ему достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса, и этого бы не произошло. Так что я оцениваю поведение этого господина очень и очень негативно", - заявил он.

В Офисе премьера Италии отреагировали на слова Берлускони заявив, что поддержка Украины итальянским правительством "тверда и убедительна".

Отреагировали на заявление и в МИД Украины.

"Бессмысленные обвинения Берлускони в адрес президента Украины – попытка поцеловать руки Путина, которые по локти в крови", - сообщил спикер МИД Олег Николенко, напоминая, как в 2010 году Берлускони целовал руку Муаммара Каддафи.

Ранее сообщалось, что итальянское СМИ писало, что Мелони и Макрон поссорились из-за приглашения Зеленского в Париж.

Также мы писали, что Берлускони хочет усадить Украину и Россию за стол переговоров, чтобы стать всемирным героем.