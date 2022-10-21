Победившая на выборах в Италии Джорджа Мелони формирует правительство с участим партии Сильвио Берлускони.

Об этом сообщает AP.

Сегодня Мелони и ее союзники обратились к президенту страны с просьбой дать ей мандат на формирование правительства Италии.

"Мы указали меня как лицо, которое должно быть уполномочено сформировать новое правительство", - сказала Мелони в сопровождении своих союзников по правящей коалиции Маттео Сальвини (известный также как "друг Путина") и Сильвио Берлускони.

"Мы готовы и хотим двигаться вперед в кратчайшие сроки", - добавила она.

"Берлускони и Сальвини хранили молчание во время краткого выступления Мелони перед журналистами. Но в какой-то момент Берлускони поднял брови и посмотрел за ее голову на Сальвини, когда Мелони говорила", - пишет AP.

Мелони также прокомментировала критику Берлускони в адрес Зеленского, заявив, что "любой, кто вступит в ее правительство, должен быть полностью синхронизирован с Западом в противодействии путинской войне", пишет AP.

Напомним, ранее Берлускони заявил, что войну в Украине спровоцировал Зеленский, а также попал в скандал с получением подарка в виде ящика водки от Владимира Путина.

Также "Страна" анализировала, что поменяется в Италии после недавних выборов, на которых победили правые.