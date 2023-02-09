Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и французский лидер Эммануэль Макрон поссорились из-за приглашения президента Украины Владимира Зеленского в столицу Франции.

Об этом пишет итальянское издание Askanews.

Премьер Италии считает такое приглашение неуместным и нарушающим единство ЕС.

"Я считаю, что вчерашнее приглашение Зеленскому было неуместным, потому что я считаю, что наша сила в единстве и сплоченности. Я понимаю внутриполитические вопросы, но бывают случаи, когда благоприятствование внутреннему общественному мнению рискует пойти в ущерб делу, и это мне кажется одним из таких случаев", - сообщила она.

В свою очередь, президент Франции Макрон, комментируя заявление Мелони заявил, что Франция играла особую роль с самого начала российского вторжения.

"Я не могу комментировать, я считаю, что приглашение Зеленского было частью нашей роли, Франция играла особую роль с самого начала конфликта", - заявил он.

Макрон также добавил, что Зеленский "сегодня увидит всех лидеров" в Брюсселе и что "единственная цель - защита границ и безопасность Украины".

Напомним, вчера Зеленский был с визитом в Британии, после чего отправился в Париж, где встретился с Макроном и канцлером ФРГ.

Сегодня президент находится в Брюсселе на саммите ЕС.

Также сообщалось, что сегодня Зеленский встретится в Брюсселе с итальянским премьером.