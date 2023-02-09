Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон прибыли в Брюссель на саммит Евросоюза.

Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, опубликовав соответствующее фото.

Она поприветствовала Зеленского в Брюсселе и написала, что ЕС будет поддерживать Украину "на каждом шагу на пути к нашему Союзу".

Напомним, кроме прочего, в Брюсселе будут обсуждать вопрос поставок боевых самолетов Украине. Против этого решения пока выступает Германия.

Также сообщалось, что издание Euractiv назвало четыре главных запроса Зеленского к лидерам ЕС, которые он озвучит сегодня в Брюсселе.

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