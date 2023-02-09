Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

Об этом Макрон сообщил в Twitter.

"Уважение Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность", - написал президент Франции.

Отметим, орден Почетного легиона является высшей наградой Франции. Это отличие может присудить только президент республики за военные или гражданские заслуги.

"Это слишком высокая награда для меня. Конечно, она адресована всему украинскому народу. Большая честь быть здесь. Спасибо за всю вашу помощь!" – прокомментировал награждение Владимир Зеленский.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Великобритании. Там он встретился с премьером Риши Сунаком, а также королем Чарльзом III. По итогам своей поездки президент сообщил, что Украина и Британия согласовали поставки дальнобойного оружия и мощного количества бронетехники.

Вечером 8 февраля Зеленский прилетел в Париж. Там он встретился с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем.